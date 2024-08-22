МО РФ: военный аэродром под Волгоградом атаковали 13 беспилотников

В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированную атаку украинскими беспилотниками на аэродром в Калачевском районе Волгоградской области в ночь на 22 августа. По данным военного ведомства, в общей сложности силами ПВО было ликвидировано 13 беспилотников.

– В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА самолетного типа. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями, – сообщили в министерстве.

Ранее ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области обстановку в Калачевском районе не комментируют.

