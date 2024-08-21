В Камышине две разбойницы избили и ограбили женщину





В Камышине Волгоградской области полицейские задержали двух местных жительниц, которые совершили разбойное нападение на квартиру женщины.

Как сообщили в региональном главке МВД, в начале августа с заявлением в полицию обратилась 37-летняя потерпевшая. Камышанка рассказала, что между ней и малознакомыми ей женщинами произошел конфликт, в результате которого ей нанесли телесные повреждения, а из квартиры украли деньге вместе с бытовой техникой.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летняя и 34-летняя местные жительницы, которые на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые сознались в содеянном, - рассказали в главке.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ - «Разбой». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.