Происшествия

Оперативники задержали волгоградца с вредными привычками

Происшествия 21.08.2024 13:12
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21.08.2024 13:12


В Волгограде оперативным сотрудникам ГУ МВД России по региону удалось вычислить и задержать 26-летнего мужчину, который на минувшей неделе ограбил магазин на ул. Олимпийской. Выяснилось, что задержанный, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже имеет судимости. 

По информации пресс-службы регионального главка МВД, в продуктовый магазин в Красноармейском районе злоумышленник наведался в воскресенье, 18 августа. Перед визитом, уточняют в полиции, он вооружился ножом. 

Находясь в продуктовом магазине по ул. Олимпийская и угрожая ножом продавцу, неизвестный зашел за прилавок и похитил из кассы деньги в сумме 8 тысяч рублей, после чего скрылся, – сообщили в главке. –Сотрудники райотдела полиции установили личность и задержали подозреваемого.  

Все украденные деньги преступник спустил на алкоголь и табак. 

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него задержано уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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