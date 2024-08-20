Подрядчик приступил к устройству асфальтобетонного покрытия на новом участке дороги по ул. им. ст. лейтенанта Токарева в Кировском районе Волгограда, передает V102.RU.

Как сообщили в мэрии, уложены первые 300 метров выравнивающего слоя на 800-метровом проезде, который строится по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Новая двухполосная дорога с тротуарами, парковочными карманами и велодорожками свяжет жителей нового микрорайона с улицами Пожарского, Григория Засекина, Санаторной и Второй продольной магистралью.

Ранее рабочие выполнили укладку ливневой канализации и устройство 100-метрового участка подпорной стены для укрепления склонов оврага. Подрядчиком строительства выступает МУП «ДСЭР Советского района Волгограда».

Напомним, что в мае текущего года был скорректирован бюджет Волгограда, который пополнился на 5,7 миллиарда рублей, которые пошли на ремонт и проектирование дорог, благоустройство и другие важные расходы. В частности, отмечалось, что почти 80% средств будут направлены на дорожную отрасль и транспорт. Это - строительство дорог по улицам Хорошева, Родниковой, Симонова, Ким, им. ст. лейтенанта Токарева, Кортоева.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»