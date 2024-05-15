Волгограду добавили почти 6 миллиардов на дороги и транспорт

Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгограда, который пополнился на 5,7 миллиарда рублей, которые направят на ремонт и проектирование дорог, благоустройство и другие важные расходы, передает V102.RU.

По информации гордумы Волгограда, доходная часть городского бюджета, которая составляла 40,6 млрд. рублей, увеличена на 5,7 миллиарда рублей. Расходы тоже выросли на 5,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета с учетом корректив составляет теперь 168 миллионов рублей.

В гордуме отметили, что это первые поправки к главному финансовому документу города. Большая часть из поступивших средств - 5,4 миллиарда - составляют безвозмездные поступления из регионального бюджета и межбюджетные трансферты. Собственные налоговые и неналоговые доходы города также увеличены на 359,4 миллиона рублей.

- Значительный объем средств предназначен на финансовое обеспечение реализации крупных инфраструктурных проектов. Почти 80% средств приходится на дорожную отрасль и транспорт. Это - строительство дорог по улицам Хорошева, Родниковой, Симонова, Ким, им. ст. лейтенанта Токарева, Кортоева, - уточнили в представительном органе.

Дополнительные средства направят на ремонт улично-дорожной сети, в том числе Третьей продольной магистрали, улиц Краснознаменской, Иркутской, а также на проектирование дорог к жилым застройкам. За счет новых поступлений продолжится благоустройство верхней террасы Центральной набережной на участке от ул. Ковентри до ул. Наумова, Аллеи Героев от проспекта Ленина до площади Павших Борцов, ул. Рокоссовского от пр. Жукова до ул. Качинцев, ул.7-й Гвардейской и ряда других общественных территорий.

Деньги направят также на капремонт учреждений образования, оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами, переселение граждан из аварийного жилья, социальные меры поддержки, в том числе семей участников СВО и многое другое.

- Принятые сегодня поправки почти на 6 миллиардов рублей увеличивают главные характеристики бюджета, объем которого теперь превышает 46 миллиардов. Это серьезная сумма, и таких параметров у муниципалитета еще не было. Дополнительное финансирование позволит Волгограду продолжать планомерно развиваться, реализовывать крупные проекты, участвовать в государственных программах. Средства предполагается направить на строительство дорог, реконструкцию Центральной набережной, социальную сферу, отрасль образования. Около миллиарда рублей предусмотрено на строительство очистных сооружений на острове Голодный, что позволит приблизиться к окончанию этих работ, - прокомментировал председатель думского комитета по бюджету и налогам Олег Ярыгин.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU