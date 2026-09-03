



В Ростовской области разразился скандал вокруг 64-летнего фермера Александра, которого оштрафовали на 60 тысяч рублей за пожар, возникший на его поле из-за падения сбитого украинского беспилотника. Инцидент произошел в разгар уборочной кампании

По информации, опубликованной SHOT, фермер скосил пшеницу на одном участке и переехал на другой, чтобы продолжить уборку урожая. Стерня на скошенном поле осталась неубранной. Именно туда позже рухнул беспилотник, сбитый силами ПВО, вызвав возгорание. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь – пламя не вышло за пределы опашки, которую фермер сделал по периметру поля. Однако через несколько дней Александра вызвали к следователю. Ему предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности из-за несвоевременной уборки пожнивных остатков.

Как сообщает Привет-Ростов, фермер пытался объяснить, что не мог одновременно убирать урожай на одном участке и убирать стерню на другом, но следствие не приняло его доводы. Мужчина был вынужден признать вину и теперь собирает средства для оплаты штрафа. По словам сына фермера, такая сумма – серьезная нагрузка для их семьи. Он также рассказал, что фермеры вынуждены брать кредиты, чтобы оплачивать подобные нелепые штрафы и простои машин на элеваторах, где фуры могут стоять в очереди по три дня и дольше.

По данным ростовского СМИ, история получила широкий общественный резонанс и дошла до федерального уровня. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что привлекать владельцев хозяйств к ответственности за такие пожары недопустимо. По ее словам, фермеры и так принимают все необходимые меры пожарной безопасности, в том числе опахивают территории, чтобы огонь не распространялся за пределы полей.

– Фермеры не должны нести ответственность за возгорания, причиной которых стало падение беспилотников, – приводит цитату Стенякоиной Привет-Ростов.

Кроме того, Стенякина подготовила обращение к главе МЧС России с просьбой дать четкие разъяснения территориальным подразделениям ведомства по вопросу привлечения землевладельцев к ответственности в подобных случаях. Парламентарий подчеркнула, что в нынешних условиях необходимо поддерживать малый и средний бизнес, а не назначать предпринимателям штрафы за последствия происшествий, которые от них не зависят.

Напомним, в Волгоградской области областной суд в августе отменил штраф в размере 40 тысяч рублей, который был назначен фермеру Николаю Мухину из Еланского района за то, что тот пытался сбить вражеский дрон, выстрелив в него из оружия. За волгоградского пенсионера вступились также в ГД, а сама история широко обсуждалась на федеральном уровне.