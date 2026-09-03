Под Волгоградом водитель «Лады» устроил ДТП с пятью автомобилями





2 сентября в Руднянском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Поздним вечером водитель за рулём «Лады» на региональной трассе протаранил четыре автомобиля.

- В 21:00 52-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-211540» на 2-м км автодороги «Рудня — Даниловка», не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Грейт Волл», не справился с управлением, совершил опрокидывание и наезд на четыре припаркованных автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, основные повреждения получил автомобиль виновника ДТП. Машина оказалась сплющена и лишилась передних колёс. Находившему внутри водителю потребовалась помощь медиков. Прибывшей на место каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области