Волгоградская область попала в «черный» список Генпрокуратуры РФ

Материалы проверок Генеральной прокуратуры РФ легли в основу возбужденных уголовных дел о хищениях при реализации нацпроектов, в том числе и в Волгоградском регионе.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на надзорное ведомство, ущерб от хищений бюджетных средств составил более трех миллиардов рублей. Среди регионов, попавших в «черный» список, помимо Волгоградской области — Забайкальский край, Астраханская, Ивановская, Курская, Новосибирская и Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также ряд других субъектов РФ.

По указанию генпрокурора Игоря Краснова надзор за соблюдением законодательства при выполнении нацпроектов остается в числе важнейших задач. В генпрокуратуре отметили, что за шесть месяцев этого года сотрудники выявили более 58 тысяч нарушений, возбуждено 500 уголовных дел.

Напомним, глава ростовской фирмы погорела в Волгограде на краже денег в разгар пандемии COVID-19.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»