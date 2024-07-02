Расследования

Глава ростовской фирмы погорела в Волгограде на краже денег в разгар пандемии COVID-19

Расследования 02.07.2024 14:51
0
02.07.2024 14:51


В Волгограде прокуратура вскрыла факт хищения бюджетных денег, выделенных на реализацию национального проекта «Здоровье». Более 300 тысяч рублей прикарманила, по данным надзорного ведомства глава частной фирмы, предоставлявшей транспортные услуги государственному медучреждению. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.

Как рассказала представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, незаконным способом бизнес-леди промышляла с января по апрель 2022 года.

– При исполнении договоров на оказание транспортных услуг учреждению здравоохранения директор транспортной компании представила недостоверные сведения об отработанном водителями времени, похитив таким образом более 370 тыс. рублей, выделенные из бюджета в рамках национального проекта «Здоровье», – сообщила Черединина. 

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной  прокуратурой Центрального района. 

Обвиняемая вину в совершении преступления полностью признала и добровольно погасила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы, – уточняет представитель прокуратуры. 

Как стало известно ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстанет руководитель ООО "Автомед" из Ростовской области. Именно Олеся Мареськина, по данным следствия, пыталась присвоить себе 370 тысяч рублей из волгоградского бюджета. 

Согласно системе СПАРК, в 2022 году – в разгар эпидемии COVID-19 – возглавляемая жительницей Краснодара организация заключила с медицинскими  учреждениями в разных регионах госконтрактов на общую сумму 89 078 796 рублей. Несколько контрактов были подписаны с учреждениями Волгоградской области: например, с детской поликлиникой №3 на территории Волгограда, поликлиникой №2 и больницей №1 здесь же, а также с администрацией Среднеахтубинского района Волгоградской области. Во всех случаях организация выделяла не только транспорт, но и водителей. При этом с детской поликлиникой №3 был заключен контракт с формулировкой "Оказание услуг по аренде автотранспортных средств для обеспечения амбулаторного звена в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)". 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.07.2024 16:25
Расследования 02.07.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 15:33
Расследования 02.07.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 15:02
Расследования 02.07.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 13:37
Расследования 02.07.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 16:35
Расследования 01.07.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 14:31
Расследования 01.07.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 13:50
Расследования 01.07.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 10:31
Расследования 01.07.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 13:35
Расследования 30.06.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 10:53
Расследования 30.06.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 08:39
Расследования 30.06.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 17:40
Расследования 28.06.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 16:23
Расследования 28.06.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 15:42
Расследования 28.06.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 12:30
Расследования 28.06.2024 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:31
В Волгограде нашли проехавшего по «встречке» водителя фуры: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
19-летнего спонсора ВСУ из Волгограда приговорили к 12 годамСмотреть фотографии
15:40
Врачи вживили волгоградке конструкцию из искусственных сосудовСмотреть фотографии
15:33
Дело сбившей четверых школьников волгоградки поступило в судСмотреть фотографии
15:23
«Гордился, что был разведчиком»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО Родиона ТиссенаСмотреть фотографии
15:03
Серябкина, Dj Smash и игры с огнем: грандиозное шоу откроет матч Суперкубка России в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
Явились лишь свидетели: в Волгограде сорвался процесс по делу душительницы АхметовойСмотреть фотографии
14:51
Глава ростовской фирмы погорела в Волгограде на краже денег в разгар пандемии COVID-19Смотреть фотографии
14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
 