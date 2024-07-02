Глава ростовской фирмы погорела в Волгограде на краже денег в разгар пандемии COVID-19





В Волгограде прокуратура вскрыла факт хищения бюджетных денег, выделенных на реализацию национального проекта «Здоровье». Более 300 тысяч рублей прикарманила, по данным надзорного ведомства глава частной фирмы, предоставлявшей транспортные услуги государственному медучреждению. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.

Как рассказала представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, незаконным способом бизнес-леди промышляла с января по апрель 2022 года.

– При исполнении договоров на оказание транспортных услуг учреждению здравоохранения директор транспортной компании представила недостоверные сведения об отработанном водителями времени, похитив таким образом более 370 тыс. рублей, выделенные из бюджета в рамках национального проекта «Здоровье», – сообщила Черединина.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой Центрального района.

– Обвиняемая вину в совершении преступления полностью признала и добровольно погасила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы, – уточняет представитель прокуратуры.

Как стало известно ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстанет руководитель ООО "Автомед" из Ростовской области. Именно Олеся Мареськина, по данным следствия, пыталась присвоить себе 370 тысяч рублей из волгоградского бюджета.

Согласно системе СПАРК, в 2022 году – в разгар эпидемии COVID-19 – возглавляемая жительницей Краснодара организация заключила с медицинскими учреждениями в разных регионах госконтрактов на общую сумму 89 078 796 рублей. Несколько контрактов были подписаны с учреждениями Волгоградской области: например, с детской поликлиникой №3 на территории Волгограда, поликлиникой №2 и больницей №1 здесь же, а также с администрацией Среднеахтубинского района Волгоградской области. Во всех случаях организация выделяла не только транспорт, но и водителей. При этом с детской поликлиникой №3 был заключен контракт с формулировкой "Оказание услуг по аренде автотранспортных средств для обеспечения амбулаторного звена в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".