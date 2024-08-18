Облкомдортранс заключил мировое соглашение с ООО «Спецбилд», с которого взыскивал убытки в сумме 8,2 миллиона рублей за некачественную работу при строительстве дороги в Даниловском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.

Указанную сумму областной комитет транспорта и дорожного хозяйства предъявил за дефекты при строительстве автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Михайловка (км 29,4) - Даниловка - Котово» к х. Попов».

В процессе судебного спора подрядчик пошел на мировую, согласившись устранить все недостатки за свой счет в течение 90 дней со дня утверждения мирового соглашения.

Компания взяла на себя обязательства укрепить откосы земельных сооружений посевом многолетних трав, устранить дефектов дорожной одежды основного хода в объеме 3 542 кв.м. и пешеходной дорожки, а также дорожной одежды переходного типа и проезжей части разворотной площадки и автомобильной остановки. Кроме того, подрядчик должен установить автопавильон малого типа и выполнить бетонное основание стоек дорожных знаков постоянной дислокации в соответствии с проектной документацией.

В свою очередь облкомдортранс отказался от исковых требований о взыскании многомиллионных убытков.

Согласно сайту госзакупок, госконтракт с ООО «Спецбилд» был заключен еще в июле 2019 года на сумму 22,4 миллиона рублей. В сентябре 2022 года облкомдортранс принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за выявленных дефектов, которые подрядчик, несмотря на многочисленные замечания, в рамках гарантийных обязательств не устранял.

Иск о взыскании убытков поступил в арбитраж в феврале 2024 года. Ходатайство о заключении мирового соглашения было заявлено в суде в июле текущего года.

Фото из архива V102.RU