Транспорт

Старовойт поддержал предложение Бочарова по расширению возможностей автобусных парков

Транспорт 16.08.2024 13:19
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16.08.2024 13:19


Губернатор Волгоградской области 16 августа в ходе общения с министром транспорта РФ Романом Старовойтом предложил расширить возможности для модернизации автобусных парков. Как отметил Андрей Бочаров, в настоящее время такие механизмы созданы и успешно применяются в случае с городским электротранспортом. Однако автобусные предприятия пока что остаются не у дел. 

Напомним, что в Волгограде благодаря взаимодействию с государственной корпорацией ВЭБ.РФ активно модернизируется инфраструктура городского электротранспорта. Так, например, на текущий момент в городе-герое полностью обновляется линия скоростного трамвая. Одновременно в Волгограде на смену старым единицам транспорта закупаются современные трамваи и троллейбусы. Для обслуживания подвижного состава обновляют возможности транспортных предприятий. 

Что же касается автобусов, которые по-прежнему играют важнейшую роль в транспортном обслуживании населения Волгограда, то здесь подобных механизмов взаимодействия не предусмотрено. Глава Волгоградской области 16 августа предложил исправить данную ситуацию и внести изменения в законодательство. Министр транспорта РФ Роман Старовойт предложение поддержал.

– Благодаря решениям президента нашей страны, поддержке правительства и программам Минтранса, сотни единиц общественного транспорта подвижного состава постоянно обновляются. И если по городскому электротранспорту у предпринимателей и региона есть возможность включить инфраструктуру в проекты модернизации и в концессионные соглашения, то по автобусам у нас это выпало из законодательства, – сказал министр. 



Отметим, что общение министра и губернатора проходило на площадке ООО "Волгоградский автобусный парк". Роман Старовойт обратил внимание на тот факт, что сегодня порядка 200 человек предприятия вынуждены в круглосуточном режиме заниматься обслуживание подвижного состава. 

– Конечно, этим нужно заниматься, – согласился федеральный чиновник.

Ранее министра транспорта РФ ознакомился с ходом строительства обхода Волгограда. По информации, прозвучавшей в ходе выездного совещания, уже к концу 2024 года будет сдан в эксплуатацию 25-километровый участок важнейшего для региона и страны транспортного объекта. 

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