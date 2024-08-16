В Волгограде министр транспорта Старовойт инспектирует дорожные объекты





В Волгоград сегодня, 16 августа, с рабочим визитом находится министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. По информации администрации региона, федеральный чиновник совместно с губернатором Андреем Бочаров с утра инспектируют объекты дорожного строительства волгоградского региона. В первую очередь они посетили второй этап обхода Волгограда – объекта, входящего в международный транспортный коридор «Север – Юг».

Как передает пресс-служба обладмина, до конца 2024 года планируется ввести в строй 25-километровый участок обхода Волгограда, который соединит федеральные трассы Р-22 и А-260 и позволит ежедневно выводить за пределы города 8-16 тысяч автомобилей.





Планируемый к сдаче второй этап обхода – один из самых сложных с учетом количества инженерных сооружений. Здесь по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» одновременно возводят сразу 5 мостов и 8 путепроводов. По словам начальника ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград» Юрия Сорокина, готовность второго участка составляет на сегодняшний день 82%.

– Строительство участка, соединяющего ростовское, московское и астраханское направления крайне важно, – заявил Андрей Бочаров, отметив высокую загруженность Второй продольной из-за проезда транзитного транспорта. – И каждый год мы идем на сложное решение — пропустить весь трафик. С уводом транзита из города мы активно займемся Второй продольной в Советском, Кировском, Красноармейском районах. Кроме того, есть серьезные планы по соединению Красноармейского и Советского районов.





Кроме того, как прозвучало на выездном совещании, одновременно со строительством второго этапа возводится и первый этап обхода Волгограда, подразумевающий возведение трех транспортных развязок. Ключевой объект в данном случае – уникальный мост через Волго-Донской канал. Протяженность южной части обхода Волгограда составит 12 километров, магистраль соединит трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград – Котельниково – Сальск. Сдать объект планируют в 2025 году. На сегодня готовность составляет 77%.

К реализации также готовится третий этап. Он соединит трассу А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский с региональной автодорогой Волгоград – Котельниково – Сальск. В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования четвертого участка.

– Хочу поблагодарить за активную работу по ростовскому направлению. Это основная дорога на Донбасс – нагрузка будет только увеличиваться. Планы по строительству обхода Нового Рогачика должны остаться приоритетными. Также необходимо планировать выход на третий этап строительства обхода Волгограда и проектирование четвертого –если этого не сделать, то транспорт снова пойдет через город, – сказал в ходе совещаний волгоградский губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что Волгоградская область будет способствовать реализации проекта строительства объездной — этот объект включен в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»