В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП на окраине Волгограда

15 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась на Третьей продольной, в районе остановочного пункта «Дачи-2».

- В 09:20 напротив дома №181 по ул. Медведева произошло столкновение автомобилей Renault Sandero и Ford Transit, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в столкновении серьёзные травмы получил водитель легковушки. На место ДТП оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако медики вынуждены были уже лишь констатировать смерть мужчины. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области