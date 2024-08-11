Спорт

Дима, ты бомба! «Ротор» прервал безвыигрышную серию в Сибири

Спорт 11.08.2024 18:02
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11.08.2024 18:02


Долгожданную победу после ничьей и двух поражений одержал «Ротор» сегодня, 11 августа, в выездном матче с «Тюменью». Хотя итоговый счет был минимальный - 1:0,  второй успех сине-голубых в чемпионате  дался нелегко, сообщает V102.RU.
Главный тренер волгоградцев Денис Бояринцев сделал несколько перестановок по сравнению с поединком недельной давности против «Нефтехимика». Так, например, вернулся в стартовый состав Владислав Тюрин. Кроме того, Владислава Морозова на острие атаки заменил Михаил Агеев, впервые вышедший с самого начала матча в этом сезоне. И Даниил Камлашев получил полноценный шанс проявить себя. Новобранцы Илья Кухарчук и Тимур Касимов остались в запасе, а Заурбек Плиев и вовсе не попал в заявку.
Гости стартовали «с места в карьер». Уже на 4-й минуте бывший игрок хозяев Евгений Болотов из центра отдал передачу на фланг Дмитрию Прищепе. Защитник издалека приложился к мячу и мощно и неотразимо «пульнул» точно в дальний угол. Отметим, для белорусского исполнителя это уже второй забитый мяч в турнире после победного гола в ворота «Шинника» в первом туре. Вскоре волгоградцы могли удвоить преимущество. Андрей Семёнов выполнил навес в штрафную, где передачу пытался замкнуть Камлашев, но на этот раз голкипер  сибиряков Андрей Савин буквально с линии ворот вынес мяч и совершил важнейшее спасение.
На 26-й минуте футболист черно-белых на своей половине допустил грубейшую ошибку. Тюрин запрессинговал соперника и убежал на рандеву с вратарем. Однако удар у полузащитника «Ротора» совершенно не получился - только везение помогло хозяевам в этом моменте избежать второго гола. На 35-й минуте хозяева имели отличную возможность сравнять. Камерунец Оливье Кенфак нанес плотный удар в верхний угол, с которым справился Никита Чагров, отбивший трудно летевший мяч. Отдыхать команды ушли при счете 1:0 в пользу «Ротора».
В перерыве Бояринцев заменил Камлашева на Касимова. А наставник «Тюмени» Игорь Меньщиков выпустил бывших игроков сине-голубых - Александра Коротаева и Дениса Ткачука. Перестановки помогли хозяевам активизироваться на чужой половине и усилить давление на оборону оппонентов. Волгоградцы избрали тактику игры на контратаках, одна из которых могла завершиться голом. Касимов убежал в прорыв, выполнил передачу в центр штрафной, где из выгодной позиции выше ворот «зарядил» Владислав Тюрин. В очередной раз реализация «захромала» у полузащитника гостей в ключевой момент.
По ходу второго тайма Владислава заменил Кухарчук. Илья очень старался проявить себя в остатке встречи и помогал новым одноклубникам в защите. Тюменцы действовали первым номером, но оборонительные редуты «Ротора»  долгое время грамотно ликвидировали опасные угрозы у своих ворот.  В концовке сибиряки упустили самую явную возможность забить. Кирилл Косарев вышел один на один с Чагровым, но голкипер вовремя сократил дистанцию и в падении совершил сейв всего матча, лишив хозяев лучшей возможности уйти от поражения в одной из последних атак.
«Ротор» удержал в итоге минимальную  и трудовую победу — 1:0. Таким образом, сине-голубые после пяти туров заработали семь очков и порадовали своих болельщиков. Фанаты в соцсетях благодарили команду за положительные эмоции, хотя и не обошлось и без легкой критики за слишком оборонительную тактику во втором тайме. Особенный восторг у фанатов вызвал очередной красивый гол Дмитрия Прищепы, которого они называют  «бомбардиром-спасителем» и «пушкой».

В следующей игре подопечные Дениса Бояринцева на «Волгоград Арене» примут калининградскую «Балтику» 16 августа. Начало встречи в 19-30 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU



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