Происшествия

Пенсионер на «семерке» разбился насмерть в лобовом ДТП на волгоградской трассе

Происшествия 11.08.2024 12:32
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11.08.2024 12:32


В Иловлинском районе Волгоградской области накануне вечером произошло смертельное ДТП с участием «семерки» и минивэна с номерами Республики Башкортостан. Полицейские опубликовали видео с места происшествия. 

— По предварительной информации, в 20.15 на 22 километре автодороги Иловля — Ольховка столкнулись автомобиля ВАЗ-2107 и Volkswagen Caravelle. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте до приезда скорой, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В медучреждение доставлены 7-летний, 4-летний и 11-летний пассажиры. 

По сведениям начальника отдела ГАИ Иловлинского района Романа Фролова, 78-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем под управлением жителя Башкортостана.   

Напомним, на видео попало смертельное ДТП в Камышинском районе Волгоградской области. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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