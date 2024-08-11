Пенсионер на «семерке» разбился насмерть в лобовом ДТП на волгоградской трассе

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне вечером произошло смертельное ДТП с участием «семерки» и минивэна с номерами Республики Башкортостан. Полицейские опубликовали видео с места происшествия.

— По предварительной информации, в 20.15 на 22 километре автодороги Иловля — Ольховка столкнулись автомобиля ВАЗ-2107 и Volkswagen Caravelle. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте до приезда скорой, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В медучреждение доставлены 7-летний, 4-летний и 11-летний пассажиры.

По сведениям начальника отдела ГАИ Иловлинского района Романа Фролова, 78-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем под управлением жителя Башкортостана.

Напомним, на видео попало смертельное ДТП в Камышинском районе Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области