Общество

На видео попало смертельное ДТП в Волгоградской области

Общество 11.08.2024 10:57
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11.08.2024 10:57


Полицейские опубликовали видео массового ДТП в Камышинском районе Волгоградской области, в котором погиб малолетний ребенок, сообщает V102.RU. 

По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель МАЗа в нарушение дорожной разметки выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota RAV4. От удара иномарка в неуправляемом заносе задела автомашины Toyota Camry и Volvo.

Напомним, в аварии, произошедшей накануне в 15.40 на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград погибла 7-летняя девочка. Госпитализированы родители ребенка и трое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

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