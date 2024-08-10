Расследования

Житель Волгограда открыл стрельбу по мужчине и женщине

Расследования 10.08.2024 17:01
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10.08.2024 17:01


В Волгограде 10 августа житель Ворошиловского района открыл стрельбу из ружья, ранив двоих человек – собственную жену и мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась на ул. Калачевской – в одном из частных домов. Следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ – покушение на убийство двух лиц. 

По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа. Пострадавшие с огнестрельными ранениями госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое, – прокомментировала происшествие официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Злоумышленник задержан. 

В настоящее время с участием задержанного волгоградца проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняет представитель СУ СКР. 

По сведениям источников ИА «Высота 102», задержанному мужчине более 70 лет. Расстрелянные им жена и сосед – его сверстники. Вероятнее всего, стрельбу волгоградец открыл, заподозрив супругу в неверности. 

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