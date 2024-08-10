В Волгограде внедорожник сбил 10-летнюю школьницу на электросамокате





9 августа в Центральном районе Волгограда внедорожник сбил 10-летнюю девочку-подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло во второй половине дня на ул. Кубанской.

- В 15:10 час водитель, управляя автомашиной Jeep, при въезде во двор по ул. Кубанская, д. 15 «А», совершил наезд на 10-летнюю девочку, двигавшуюся на электросамокате, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате столкновения несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в одну из ближайших больниц.