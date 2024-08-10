Волгоградцы засняли последствия жёсткого ДТП на Спартановке





9 августа в Тракторозаводском районе Волгограда произошло жёсткое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось поздним вечером на перекрёстке ул. Николая Отрады и ул. Академика Богомольца, на время затруднив проезд на этом участке дороги. Видеозаписями последствий аварии волгоградцы охотно делятся в социальных сетях.





Судя по опубликованным кадрам, на место происшествия оперативно прибыли несколько карет скорой помощи, реанимация, спасатели, а также сотрудники ГАИ.

По итогу столкновения у одного из автомобилей капот оказался превращён в груду искорёженного металла, при этом ещё один участник ДТП, LADA Granta, получила куда меньшие повреждения.

Отметим, в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Фото и видео: Волгоград №1 / t.me