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В Котово вынесли приговор после конфликта кавказцев с полицейскими

Главное 09.08.2024 12:10
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09.08.2024 12:10


Ранее судимый 23-летний житель города Котово Волгоградской области осужден за применение насилия в отношении представителя власти и нанесение побоев 7 мая текущего года. Об этом сообщили V102.RU в Котовском районном суде Волгоградской области.  

Установлено, что в ходе патрулирования сотрудниками ИДПС ГИБДД ОМВД России по Котовскому району был замечен автомобиль марки ВАЗ модели «21093» без государственных регистрационных знаков. Как оказалось, по дороге водитель устроил ДТП с участием еще двух автомобилей. 

После прибытия на место ДТП инспекторы ИДПС ГИБДД ОМВД России по Котовскому району потребовали от водителя пройти к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы для составления административного протокола. Однако мужчина  толкнул одного из инспекторов ДПС руками в грудь, а затем схватил полицейского за форменное обмундирование. Суд квалифицировал эти действия как насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 



Кроме того, как оказалось, за два дня до уличного скандала с полицейскими мужчина ударил кулаком в лицо своего знакомого. Поводом стало то, что пострадавший, выходя из машины осужденного, слишком громко хлопнул дверью. Пассажир получил ушиб переносицы и ссадину около глаза. 

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области и расследовалось следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. 

Котовский суд признал подсудимого  виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Осужденному было отменено условное осуждение, ранее назначенное приговором Даниловского районного суда Волгоградской области, и окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, один из мужчин во время конфликта с полицейским предлагал в грубой форме встретиться вечером для выяснения отношений. Очевидцы скандала предположили, что водитель и его спутники находились в измененном  состоянии. 

К слову, еще двое участников конфликта с полицейскими  после произошедшего были помещены под административный арест - они получили пять суток. После этого Раджаб Абакаев и Родион Хамзаев принесли публичные извинения, пообещав, что «впредь такого не повторится» и они «будут вести себя культурно». 

Заводила и главный скандалист также после инцидента также отбыл 10-дневный административный арест. 

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