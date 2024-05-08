Происшествия

Понять и простить их попросили участники конфликта с полицейскими в Котово

Происшествия 08.05.2024 18:47
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08.05.2024 18:47


Двое участников конфликта с сотрудниками полиции в городе Котово Волгоградской области принесли свои извинения. Видео с помещенными под арест дебоширами опубликовал телеграм-канал «Маяк Котовского района». Как сообщает ИА «Высота 102», Раджаб Абакаев и Родион Хамзаев не только извинились, но и обещали, что «впредь такого не повторится» и они «будут вести себя культурно». 



Напомним, что потасовка произошла на ул. Мира в Котового накануне, 7 мая. Водитель отечественной легковушки задел два автомобиля, после чего, по информации очевидцев, устроил конфликт с одной из водителей. Когда на место ДТП прибыли полицейские, водитель, а также двое его приятелей, устроили потасовку с правоохранителями. Один из них, судя по всему, Абакаев, предлагал  сотрудники ДПС встретится вечером, чтобы, очевидно, выяснить отношения на кулаках. 

Все трое по решению суда помещены под арест. В Котовский МрСО СУ СК России по Волгоградской области переданы материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти водителем автомобиля. 

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