



В городе Котово Волгоградской области на видео попал конфликт нескольких молодых мужчин, двое из них кавказской национальности, с сотрудниками полиции. По информации очевидцев, неадекватные мужчины на автомобиле сбили девушку, после чего начали сыпать угрозами в адрес правоохранителей.

Видеоролик с потасовкой на одной из улиц Котово в редакцию ИА «Высота 102» прислали местные жители. Судя по всему, кадры сделала пострадавшая девушка.





– Иди сюда! Ты чо, попутал? – кричит один из молодых людей, толкая полицейского и хватая его за форменную одежду. – Ты чо? Конченный что ли?

При этом в стороне еще один сотрудники полиции пытается сдерживать другого мужчину. Автор видео, в свою очередь, поясняет, что ее "стукнул" один из участников конфликта и наводит на него камеру.

– Вот эти обкуренные ублюдки, – уточняет она.

Далее внимание автора видео снова переключается на полицейского, к которому подбегает третий участник конфликта, который, обращаясь к правоохранителю, спрашивают: "Ты это без формы вывезешь? Давай тогда вечером встретимся без формы, бл...".

Чем закончилась конфликтная ситуация, не сообщается. Видео уже активно распространяется в социальных сетях, однако комментариев от правоохранительных органов пока не прозвучало.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»