Происшествия

Конфликт кавказцев с полицией попал на видео в Котово Волгоградской области

Происшествия 08.05.2024 16:16
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08.05.2024 16:16


В городе Котово Волгоградской области на видео попал конфликт нескольких молодых мужчин, двое из них кавказской национальности, с сотрудниками полиции. По информации очевидцев, неадекватные мужчины на автомобиле сбили девушку, после чего начали сыпать угрозами в адрес правоохранителей. 

Видеоролик с потасовкой на одной из улиц Котово в редакцию ИА «Высота 102» прислали местные жители. Судя по всему, кадры сделала пострадавшая девушка. 



Иди сюда! Ты чо, попутал? – кричит один из молодых людей, толкая полицейского и хватая его за форменную одежду. – Ты чо? Конченный что ли? 

При этом в стороне еще один сотрудники полиции пытается сдерживать другого мужчину. Автор видео, в свою очередь, поясняет, что ее "стукнул" один из участников конфликта и наводит на него камеру.

Вот эти обкуренные ублюдки, – уточняет она. 

Далее внимание автора видео снова переключается на полицейского, к которому подбегает третий участник конфликта, который, обращаясь к правоохранителю, спрашивают: "Ты это без формы вывезешь? Давай тогда вечером встретимся без формы, бл...". 

Чем закончилась конфликтная ситуация, не сообщается. Видео уже активно распространяется в социальных сетях, однако комментариев от правоохранительных органов пока не прозвучало. 

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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