



Подавляющее количество жителей Волгоградской области, имеющих право голоса на выборах, планируют 8 сентября посетить избирательные участки. К таким выводам пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за месяц до Единого дня голосования. По данным Центра, опубликованным накануне, в выборах главы региона и депутатов намерены принять участие 70% опрошенных волгоградцев. При этом подавляющее большинство – 77% – готовы поддержать кандидатуру действующего губернатора Андрея Бочарова.

Здесь стоит отметить, что ВЦИОМ проводил исследование в мае. Основная цель – выявить электоральные предпочтения жителей Волгограда и области.

– Согласно полученным данным, декларируемая явка в субъекте составляет 70%, таков процент опрошенных, с разной степенью уверенности заявивших о своем намерении принять участие в голосовании, – заявляют эксперты ВЦИОМ. – Еще 11% ответили, что скорее или точно не придут на выборы, тогда как 17% планируют определиться ближе к единому дню голосования. Жители Волгоградской области в большинстве своем допускают голосование за действующего главу региона А. Бочарова, занимающего пост губернатора с 2014 г. (77%). Не допускают 18%, еще 5% затруднились с ответом.

Озвученные прогнозы специалистов в Сети уже успели обсудить известные федеральные эксперты. Один из них, сообщает ИА «Высота 102», – президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. Политолог, в частности, акцентирует внимание на высокой предварительной поддержке нынешнего губернатора.

– Очевидно, высокая поддержка Андрея Бочарова объясняется его успешной десятилетней работой на посту губернатора, – уверен Грщенков. – Жители региона отмечают его стратегическое видение развития и эффективное управление даже в кризисных ситуациях. Последние ЧП, с которыми Бочаров справился, укрепили мнение о нем как о сильном лидере и хорошем антикризисном менеджере. Избиратели видят в Бочарове не только стратегически мыслящего руководителя, но и человека, неравнодушного к проблемам населения. Его фирменный стиль – «разнос» чиновников, не выполняющих требования граждан – находит отклик у волгоградцев

– Таким образом, выборы в Волгоградской области могут стать своего рода референдумом доверия к действующему губернатору, – продолжает эксперт, озвучивая затем собственные прогнозы. – Высокий уровень поддержки Бочарова, а также его поддержка со стороны президента позволяют прогнозировать около 80% голосов за него на сентябрьских выборах.

Политконсультант Ярослав Игнатовский уверен, что градус доверия к Бочарову со стороны жителей региона подогревает поддержка главы региона президентом Владимиром Путиным:

– Поддержка президентом – это, безусловно, важный фактор в нынешних реалиях. Владимир Путин выдвигает Андрея Бочарова уже на третий (!!!) срок. Учитывая, что в последние годы президент основательно обновляет губернаторский корпус, такое исключение для Бочарова говорит о высоком уровне доверия главы государства, – пишет эксперт в телеграм-канале «Политген». – Во-вторых, Бочаров за два своих губернаторских срока имеет в активе определённые достижения практически по всем направлениям. Избиратели видят, что их губернатор работает хорошо, реагирует на основные запросы, разрабатывает стратегию развития региона. Эти факторы и позволяют прогнозировать, что фактически выборы будут носить референдумный характер: это будет демонстрация доверия жителей.

Волгоградский эксперт Андрей Серенко напоминает, что с мая, когда ВЦИОМ проводил исследование, прошло уже два месяца – и за это время, заявляет он, поддержка волгоградцев губернатора Бочарова лишь окрепла.

– С мая утекло не мало воды, предвыборная кампания набрала обороты и нет сомнений, что Бочаров сегодня улучшил свой весенний результат. Тем более, что 17% неопределившихся позволяют это сделать - именно здесь сохраняется электоральный резерв главы области, который дает основания говорить, что в сентябре Бочаров получит более 80% голосов волгоградцев, пришедших на выборы, – пишет Андрей Серенко. – Любопытно, что и ЕР в мае получила тот уровень поддержки, который я предполагал на круглом столе в РИАЦ: 44-45%. Это дает основания предполагать, что на выборах в сентябре ЕР преодолеет наверняка 50-процентный рубеж и вполне может рассчитывать на 55-56-процентный результат. Следим дальше.