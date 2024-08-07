В Волгограде ограничили движение по ул. Калинина из-за земляных работ

Специалистами «Концессий водоснабжения» ведутся восстановительные работы на водоводе по улице Калинина в Ворошиловском районе, где сегодня, 7 августа, очевидцы сообщали о потоках воды на проезжей части, идущих из-под земли. Часть дороги перекрыта.

— Место повреждения трубопровода определено, ведутся земляные работы. Восстановительные мероприятия проводятся без ограничения подачи холодного водоснабжения потребителям МКД. Специалистами предпринимаются все меры для скорейшего завершения работ, — заявили в пресс-службе компании-концессионера.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что временные ограничения для автомобильного движения будут действовать на участке улицы Калинина в границах от улицы Циолковского до пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской.

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