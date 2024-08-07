Разбившийся сегодня утром, 7 августа, в ДТП с грузовиком в Михайловском районе Волгоградской области пассажирский автобус, следовавший из Астрахани в Москву, буквально недавно вышел на линию, сообщает V102.RU со ссылкой на перевозчика.

— Да, действительно, в ДТП попал наш автобус. Бизнес оформлен на мою супругу, я ей помогаю. Вот сейчас еду на место происшествия, — рассказал журналистам информагентства Валерий Черников. — Автобус вчера в 15.00 отправился с автовокзала Астрахани. В салоне находились 23 пассажира, загрузка была неполная. Водители прошли все осмотры, местные, опытные. Автобус, который разбился — совсем новый, ему всего два месяца. Марка Yutong, производитель Китай. У нас три таких автобуса, уже пять лет занимаемся перевозками, такое в первый раз произошло.

По словам Валерия, водители где-то за пятнадцать минут перед аварией позавтракали в одном из придорожных кафе и спокойно проследовали дальше.

— Как мне рассказали позвонившие с места происшествия пассажиры, перед столкновением все с водителями было нормально, они были совершенно адекватные. Что именно случилось — пока никто не может сказать, — пояснил Валерий.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», перевозкой пассажиров занимается ИП Ирина Николаевна Черникова. Предприниматель зарегистрирована в июле 2018 года в Астрахани. Межрегиональное территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО 24 апреля 2019 года выдало бессрочную лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами за номером АК 30-000011.

Также Ирина Черникова является совладельцем ООО «Авто-Транс», зарегистрированного 21 июля 2023 года в Астрахани по переулку Лесоводов, 6. Сферой деятельности указаны регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями, что отнесено системой к факторам риска.

Как уточнил Валерий Черников, фирма находится в процессе закрытия. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество имеет статус действующего.

Напомним, что смертельная авария произошла на 784-м километре трассы Волгоград — Москва возле Михайловки. По предварительным данным, в автобусе было около 30 пассажиров. В облздраве отметили, что в Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей.

Позже стало известно, что водитель автобуса выехал на встречную полосу движения. С места аварии очевидцы поделились эксклюзивными кадрами. В СК озвучили первые данные проверки смертельного ДТП. Все, что известно к этой минуте о происшествии на волгоградской трассе — в отдельном материале.

Фото: прокуратура Волгоградской области