Происшествия

«Автобус совсем новый»: перевозчик рассказал о событиях за 15 минут до смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 07.08.2024 10:00
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07.08.2024 10:00


Разбившийся сегодня утром, 7 августа, в ДТП с грузовиком в Михайловском районе Волгоградской области пассажирский автобус, следовавший из Астрахани в Москву, буквально недавно вышел на линию, сообщает V102.RU со ссылкой на перевозчика. 

— Да, действительно, в ДТП попал наш автобус. Бизнес оформлен на мою супругу, я ей помогаю. Вот сейчас еду на место происшествия, — рассказал журналистам информагентства Валерий Черников. — Автобус вчера в 15.00 отправился с автовокзала Астрахани. В салоне находились 23 пассажира, загрузка была неполная. Водители прошли все осмотры, местные, опытные. Автобус, который разбился — совсем новый, ему всего два месяца. Марка Yutong, производитель Китай. У нас три таких автобуса, уже пять лет занимаемся перевозками, такое в первый раз произошло.  

По словам Валерия, водители где-то за пятнадцать минут перед аварией позавтракали в одном из придорожных кафе и спокойно проследовали дальше. 

— Как мне рассказали позвонившие с места происшествия пассажиры, перед столкновением все с водителями было нормально, они были совершенно адекватные. Что именно случилось — пока никто не может сказать, — пояснил Валерий. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», перевозкой пассажиров занимается ИП Ирина Николаевна Черникова. Предприниматель зарегистрирована в июле 2018 года в Астрахани. Межрегиональное территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО 24 апреля 2019 года выдало бессрочную лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами за номером АК 30-000011.

Также Ирина Черникова является совладельцем ООО «Авто-Транс», зарегистрированного 21 июля 2023 года в Астрахани по переулку Лесоводов, 6. Сферой деятельности указаны регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями, что отнесено системой к факторам риска. 

Как уточнил Валерий Черников, фирма находится в процессе закрытия. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество имеет статус действующего.

Напомним, что смертельная авария произошла на 784-м километре трассы Волгоград — Москва возле Михайловки. По предварительным данным, в автобусе было около 30 пассажиров. В облздраве отметили, что в Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. 

Позже стало известно, что водитель автобуса выехал на встречную полосу движения. С места аварии очевидцы поделились эксклюзивными кадрами. В СК озвучили первые данные проверки смертельного ДТП. Все, что известно к этой минуте о происшествии на волгоградской трассе — в отдельном материале. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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