В редакцию V102.RU обратился действующий участник спецоперации Роман К., который в должности старшего стрелка находится на Херсонском направлении. Со слов военнослужащего, его бывшая супруга представляет серьезную опасность для их общих детей — малолетних сына и дочери, за которыми она, с его слов, не следит и уклоняется от воспитания.

— Мы познакомились с Юлией еще в 2015-м году. Через четыре года пришли к решению, что нужно узаконить отношения. Расписались в 2020-м после рождения дочери. Я работал в строительной сфере. Когда началась частичная мобилизация — ушел на фронт. Сейчас мы в разводе. Опека нашего Кировского района, несмотря на все факты и доказательства, никак не реагирует на мои заявления в отношении бывшей жены, которая не может в полной мере следить за детьми. На сына, которому лишь в этом году исполнится два года, и мою 4-летнюю дочь ей просто наплевать. Она занята только собой, ведет аморальный образ жизни, а все детские пособия, которые получает от государства, как и мои деньги, которые я высылаю из зоны боевых действий, тратит только на свои «хотелки», — утверждает Роман.

По его словам, у его бывшей супруги опека уже не раз забирала детей в специализированные учреждения:

— Детям в присутствии матери находиться стало опасно: то дочка убежит, то сын упадет. И это происходит за два года, пока я в окопах, не первый раз. У нее дважды забирали детей — в феврале 2022 года и декабре 2023-го, но потом возвращали обратно. Как мать она совершенно безответственная. Сейчас у нее трое детей: ребенок от первого брака и двое моих. И в том момент, когда я ушел на СВО, она забеременела от другого и теперь ждет еще одного ребенка. Дети для нее лишь средство заработка, а воспитывать их, растить и содержать — ей такие вещи незнакомы. Доказательств и фактов хватает. У бывшей жены только долгов по «коммуналке» на 300 тысяч. Когда разводились, она мне заявила, что, если я хочу все оформить официально, то должен заплатить ей 20 тысяч рублей. Только опека, несмотря на все это, продолжает бездействовать.







В качестве доказательств боец СВО предоставил в распоряжение редакции ответ прокуратуры Светлоярского района от 22 января 2023 года на основании постановления администрации Красноармейского района Волгограда от 28 декабря 2022 года за номером 47, что семья К. поставлена на учет в единый банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Также мужчина показал видео, снятое в поселке Веселая Балка, где сейчас проживают его дети.

— Бывшая жена постоянно оставляет детей на подруг и идет кутить. Это все может подтвердить бабушка-соседка. У сына сильная аллергия, но этот факт совершенно ее не заботит. Однажды он сильно поцарапал лицо — жена сказала, что не доглядела и малыш просто упал. Дети часто предоставлены сами себе. Я своими глазами видел, как она надавала тумаков старшей дочери. На мои замечания не реагировала, а когда я убыл «за ленточку», то вообще потеряла связь с реальностью, — уверяет военный. — Когда я первый раз приехал в отпуск, то снял новую квартиру, улучшил жилищные условия, поставил мебель. Все держится только на мне. Выход из сложившейся ситуации вижу только один — чтобы у нее забрали детей, пока я не вернусь с фронта, когда закончится спецоперация.

В свою очередь супруга Романа Юлия в разговоре с редакцией «Высоты 102» заявила, что версия ее мужа не выдерживает никакой критики.

— Все время, пока он на СВО, от него не приходит и копейки денег. Он весь в долгах. Там познакомился с какой-то девушкой, все деньги тратит на нее. Мы с ребенком недавно лежали в больнице, так он прислал всего пять тысяч рублей. И, кстати, мы до сих пор в официальном браке. Не знаю, почему он вам рассказывает, что это не так, — заявила многодетная мать. — На маткапитал я купила комнату, а он палец о палец не ударил. Да, у меня опека забирала на время детей, но потом, когда я решила все вопросы с квартирой, мне их вернули. Я их одела-обула к садику. Работы у меня официальной нет, сижу на «детских». К тому же, мне в сентябре опять рожать.





Юлия говорит, что Роман до того, как попасть на спецоперацию, нигде толком не работал и жил на «детские» выплаты:

— Детей я ему не отдам. Куда он их поведет? На улицу? Он нигде не прописан. И мать у него такая же. На овощной базе на Тулака ошивается, фактически бездомная. Работает за еду. Сын сам говорит, что в случае чего, не пойдет жить с отцом. Вы поймите, Роман, пока здесь в отпуске был, занимался только своими делами, он даже не попрощался с детьми, когда снова собрался обратно.

В ответ на официальный запрос информагентства в комитете социальной защиты населения Волгоградской области пояснили, что К. с 2022 года состоят на учете как семья, находящаяся в социально опасном положении.

— В декабре 2023 года трое несовершеннолетних детей были изъяты в учреждения здравоохранения и социальной защиты населения Волгограда в связи с неисполнением родителями своих обязанностей. Роман К. в период нахождения в отпуске в марте 2024 года, посетив отдел по опеке и попечительству Кировского района, выражал намерение арендовать жилое помещение, улучшить жилищные условия для проживания с супругой и детьми. Однако вышеуказанные действия выполнены не были. В июне 2024 года дети переданы в семью. Сотрудниками Кировского центра социального обслуживания населения, АНО «Поддержка» семье К. оказано содействие с обустройством жилого помещения, приобретенного на средства материнского капитала (комната в подселении). Специалисты помогли с уборкой и мелким ремонтом, меблировкой, продуктами питания и средствами личной гигиены, приготовлением пищи. Общественная организация «Многодетный Волгоград» оказала гуманитарную помощь, предоставив детские вещи, — прокомментировали журналистам «Высоты 102» в облкомсоцзащиты.

Уточняется, что сейчас семья находится на контроле специалистов.

— Еженедельно К. по месту проживания посещают сотрудники центра социального обслуживания населения (последние визиты 29 июля и 6 августа 2024 года). Ситуация стабильно удовлетворительная. Оказывается всестороннее содействие при привлечении благотворительных организаций и пунктов проката по подготовке необходимых средств к появлению новорожденного, — добавили в профильном комитете.

Сообщается, что все письменные разъяснения по сложившейся ситуации были направлены Роману К. дополнительно в рамках ответа на его обращение. По информации комитета, супруги К. находятся в официальном браке.

Фото и видео: Роман К.

Коллаж: ИА «Высота 102»

