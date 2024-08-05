Директора школы осудят за молчание о сексуальном насилии над детьми





В Саратовской области к суду готовится директор школы, умолчавшая о сексуальных издевательствах над детьми. Об этом сегодня, 5 августа, со ссылкой на саратовское управление СУ СКР сообщило ИА «СарИнформ». Женщину будут судить по ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность.

По имеющимся сведениям, шокирующие преступления совершались в отношении несовершеннолетних в поселке Садовый в Самойловском районе Саратовской области. Согласно материалам уголовного дела, на протяжении четырех лет – с 2009 по 2013 годы – мужчина вступал в сексуальный контакт со своим ребенком. Еще на протяжении двух лет – с 2021 по 2023 годы – отец домогался до четырех других детей и истязал их. Об этом стало известно только после того, как неладное заподозрили в одном из саратовских соучреждений.

– Суд признал 47-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера и п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание. Ему назначили 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить 4 миллиона рублей потерпевшим за моральные страдания, – передает «СарИнформ».

Что же касается директора школы, то следователи уверены в том, что женщина знала о жутких издевательствах над детьми, однако не стала никуда сообщать об этом. Журналисты уточняют, что женщина больше не руководить учреждением.