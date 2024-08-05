Федеральные новости

В России предложили ввести «Кодекс мигранта»

Федеральные новости 05.08.2024 14:42
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05.08.2024 14:42


Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о запуске нового инициативного проекта партии — «Кодекс мигранта». Данный свод правил, направленный на регулирование поведения приезжих, был разработан в ответ на многочисленные жалобы населения, поступившие в рамках проекта «Честный план» ЛДПР и касающиеся проблем нелегальной миграции.

— Предложение ЛДПР необходимо в сегодняшних реалиях. Возможно, это не конечный вид Кодекса, партия готова обсудить его содержание, но в итоге, я уверен, «Кодекс мигранта» будет закреплен в правовом пространстве. Также в поддержку этого курса была проведена опросная кампания молодежной организацией ЛДПР среди жителей Волгоградской области, результаты которой показали, что большинство людей положительно оценивают предлагаемый законопроект и поддерживают ужесточение миграционных норм, — прокомментировал координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР Алексей Логинов.

Основные правила «Кодекса мигранта» включают обязательное знание русского языка, обучение семьи мигранта русскому языку, если она живет в РФ, уважение культуры, истории и традиций народов России, а также соблюдение правил поведения в общественных местах.

Кроме того, свод правил обязывает мигранта к официальному трудоустройству и уплате налогов, честному получению документов для приема на работу, оформлению страхования риска от депортации, прохождению дактилоскопической, геномной регистрации и психологического тестирования, а также прохождению экзамена на водительские права в России перед тем, как сесть за руль.

Как пояснили представители партии, «Кодекс мигранта» нацелен на то, чтобы приезжие уважали язык, культуру и законы нашей страны. Активисты проекта «Честный план» будут добиваться строгого соблюдения этих правил для обеспечения безопасности и спокойствия российских граждан.

Если вы столкнулись с фактами нелегальной миграции в Волгоградской области или заметили нарушения в этой сфере, звоните на горячую линию ЛДПР по номеру 8-800-200-33-33.

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