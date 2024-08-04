Экология

Прокуратура заинтересовалась «кровавой» рекой в Волгоградской области

Экология 04.08.2024 10:12
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04.08.2024 10:12


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на сообщения о реке Червленая в Светлоярском районе, вода в которой внезапно окрасилась в ярко-розовый цвет, передает V102.RU.

- Cкоординирована деятельность контролирующих органов, организованы проверочные мероприятия по информации в сети Интернет о загрязнении реки Червленой, - сообщили сегодня, 4 августа, в надзорном ведомстве. - По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры  реагирования.

Напомним, что 2 августа в местных пабликах появилось видео реки с водой необычного цвета. Местные жители сообщили, что вокруг водоема лежит мертвая рыба.

В облкомприроды ранее заявляли, что проведут выездную проверку и обследуют территорию. О случившемся проинформированы региональное управление Росприроднадзора и Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства для принятия ведомствами мер в рамках их компетенций.

Скриншот с видео Волгоград 34 / t.me 

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