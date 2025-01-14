



В Волгоградской области прокуратура поймала «Газпром межрегионгаз Волгоград» на создании условий, когда потребители не имели возможности оплачивать услуги без комиссии. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорное ведомство вынуждено было обратиться с исковым заявлением в защиту жителей региона.

- Установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» обеспечена возможность внесения потребителями платы за поставленный газ на территории г. Фролово и Фроловского района посредством наличных и безналичных расчётов через банки с взиманием комиссии. Без комиссии оплатить данную услугу возможно только при помощи соответствующего мобильного приложения в сети Интернет. При этом отсутствие возможности бескомиссионной оплаты услуг газоснабжения наличными денежными средствами нарушает права потребителей и нормы жилищного законодательства, - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Примечательно, что первая инстанция не поддержала требования прокуратуры. Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска. Однако затем данное решение было отменено Волгоградским областным судом, который встал на защиту потребителей.

Исполнение этого решения поставлено надзорным ведомством на контроль.

Отметим, 13 января 2025 года стало известно о нарушениях в работе «Газпром газораспределение Волгоград», обнаруженных УФАС России по Волгоградской области. Антимонопольное ведомство уличило организацию в экономически необоснованном завышении цен на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.