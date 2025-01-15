В Волжском подняли тарифы на четырех пригородных маршрутах

В автоколонне пояснили, что проезд подорожает и на других пригородных маршрутах.
Общество 15.01.2025 06:35
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15.01.2025 06:35
В автоколонне пояснили, что проезд подорожает и на других пригородных маршрутах.
В Волжском с сегодняшнего дня, 15 января, подняли тарифы на проезд в некоторых пригородных автобусных маршрутах. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», соответствующее решение было принято комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.В частности, вырастет стоимость проезда на автобусном маршруте №117, который курсирует из Волжского до Верхнепогромного. Максимальная стоимость составит 56 рублей. Также подорожают поездки на сезонных дачных маршрутах №109 до «Степного-2», №133 до СНТ «Шинник» и №141 до СНТ «Автомобилист». Стоимость проезда будет зависеть от расстояния и на двух последних дачных автобусах она вырастет до 82 и 76 рублей соответственно. При этом цена поездки в пределах города будет такой же, как и в муниципальном транспорте – 35 рублей.
В автоколонне пояснили, что проезд подорожает и на других пригородных маршрутах.
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