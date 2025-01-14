Ферму с «цифровыми» буренками показали Андрею Бочарову

Результаты реализации одного из крупнейших в стране инвестпроекта в сфере АПК оценил сегодня, 14 января, глава региона Андрей Бочаров, посетивший СП «Донское». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, благодаря господдержке на этом предприятии удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота до 10 тысяч голов вместо прежних двух, построить несколько десятков различных объектов и проложить систему орошения.





В сутки на предприятии, по словам руководителя Александра Колесниченко, получают до 120 тонн молока. Инвестпроект, реализованный в регионе, в настоящее время входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства. Здесь поэтапно возвели доильно-молочный блок, телятники, кормовой склад, площадки для содержания молодняка, корпус для содержания нетелей, ветеринарный блок, дополнительные выгульные площадки. А в производственный процесс успешно внедрили современные технологии. Например, каждая корова состоит на цифровом учете, а доильные карусели укомплектованы электронной системой, способной определять продуктивность и контролировать качество молока.

Здесь также решили проблему импортозамещения – вместо зарубежных коровок теперь поголовье увеличивают за счет отечественных.

По словам главы региона, до конца года в СП «Донское» собираются выйти на производственные мощности. По итогам в комплексе будет около 11 тысяч голов КРС, а всего в Калачевском районе планируют получать 41 тысячу тонн молока.





– Сегодня это, без преувеличения, лучшее предприятие в России по технической оснащенности доильных залов, что позволяет более чем в 2,5 раза увеличить годовое производство молока. При этом «СП «Донское» продолжает свою работу в статусе племенного завода по разведению голштинской породы КРС молочного направления. Предприятие также используется обучающий центр для подготовки студентов и повышения квалификации специалистов областного АПК, – отметил Андрей Бочаров.

К слову, в настоящее время в СП «Донское» трудятся 425 человек — в два раза больше, чем в 2014 году. На базе предприятия реализуются социальные программы, здесь стажируются студенты ВолГАУ, работают научные кафедры.

Фото администрации Волгоградской области