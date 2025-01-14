«Осторожность никто не отменял»: в МЧС России провели рейд на осаждённой рыбаками Камышинке





13 января в Волгоградской области спасатели организовали профилактический рейд на реке Камышинке, а также в Камышинском заливе, расположенном в месте впадения реки в Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты оценили безопасность льда, а также побеседовали с осадившими водоём любителями зимней рыбалки.

– С началом каждого зимнего периода мы организуем мониторинг ледовой обстановки на водоёмах. Для этого нами определяются места концентрации рыбаков. Такие участки водоёмов считаются высокорисковыми, и мы за ними регулярно присматриваем, – рассказал журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. – В этом сезоне наибольшую активность рыбаков мы отмечаем именно в Камышине, поэтому и проводим здесь регулярно профилактические мероприятия.

По словам руководителя, несмотря на неустойчивую погоду, на текущий момент ледовая обстановка в Камышинском заливе и на реке Камышинке относительно стабильная. Ледовый покров успел сформироваться с определённым запасом прочности, однако спасатели предостерегают рыбаков от ощущения ложной безопасности.

– На сегодняшний день на реке Камышинке толщина льда в среднем составляет порядка 15 сантиметров. Это довольно оптимальный показатель с точки зрения прочности, однако здесь есть нюансы. Первый – это подводные течения. Всегда существуют участки водоёма, где воздействие воды на ледовый покров сильнее, соответственно в этом месте он становится существенно тоньше. Второй важный нюанс – воздействие перепадов температур. По своему опыту могу сказать, что, если плюсовая температура пришла хотя бы на три дня – каким бы толстым лёд не был, он потеряет около трети от своей прочности, – добавил специалист.





Во время рейда 14 января спасатели ограничились разъяснением рыбакам всех тонкостей поведения на льду. А также посоветовали любителям на всякий случай всегда иметь при себе средства спасения, хотя бы специальное приспособление – шипы с ручками, соединённые верёвкой. Такое нехитрое устройство поможет в случае необходимости выбраться из полыньи.

– Также нужно отметить, что профилактические беседы – не единственная мера воздействия. В региональном КоАП закреплена норма, которая предусматривает возможность применения к гражданам, выходящим на лёд, в том числе и ощутимых санкций. В определённых случаях нарушителям порядка может грозить штраф размером до 3 тыс. рублей, – подытожил Виктор Староверов.

По информации МЧС России, с начала 2025 года в Волгоградской области пока не было зафиксировано происшествий на воде. Однако, в целом, если говорить о зимнем сезоне 2024-2025 года, то специалисты отмечают в том числе и летальные случаи. За этот период погибли, провалившись под лёд сразу три жителя региона.

Отметим, о небывалом ажиотаже среди рыбаков в Камышинском заливе редакция ИА «Высота 102» сообщала 11 января. Тогда очевидцы засняли на видео толпы любителей зимней рыбалки, вышедших на лёд из-за небывалого улова подлещика.

Фото из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области