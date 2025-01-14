В сквере у Вечного огня в Волгограде вырубят 137 больных деревьев

В ходе благоустройства сквера у Вечного огня в Волгограде планируется вырубка 137 больных деревьев и кустарников с заменой их на здоровые растения. Как сообщает V102.RU, такой объем сноса зеленых насаждений предусмотрен проектной документацией, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

- Часть существующего озеленения согласно акту обследования зеленых насаждений в количестве 137 шт. (деревья, кустарники) подлежат вырубке. Проектом предусматривается посадка новых молодых и здоровых зеленых насаждений (деревья, кустарники и многолетие цветы), а также устройство рулонного газона. Проектом по всей территории сквера, за исключением пешеходных дорожек и тротуаров, предусмотрено снятие 10 см деградированного слоя почвы, - указано в документе.

Деревья и кустарники, которые не подлежат замене, будут приведены в порядок средствами санитарной и формовочной обрезки.

Напомним, что работы по озеленению этой территории уже стартовали. Как сообщила мэрия Волгограда, в сквере у Вечного огня в Волгограде подрядчик высадил шесть крупномерных саженцев елей, которые украсят пространство у братской могилы на Аллее Героев. Всего подрядчику предстоит высадить здесь порядка 3,5 тысячи деревьев хвойных и лиственных пород и кустарников.

Подрядчиком благоустройства и реставрации мемориала является компания АО «Приволжтрансстрой», с которой был заключен соответствующий контракт. Все работы должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото из архива V102.RU