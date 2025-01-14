Общество

Подсудимый глава поселения Волгоградской области покинул свой пост

Общество 14.01.2025 13:02
0
14.01.2025 13:02


Сергей Лесниченко, являвшийся и.о. главы Моисеевского сельского поселения Котовского района Волгоградской области, оставил свою должность. Как сообщили ИА «Высота 102» в сельской администрации, он уволился по собственному желанию. Новым исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стала Валентина Котенко, ранее работавшая ведущим специалистом по общим вопросам Моисеевского поселения. 
Напомним, Сергей Лесниченко ранее возглавлял администрацию Котово, однако ушел с этого поста в марте 2023 год после скандала, разразившегося из-за криминальной истории со строительством дороги на улице Дачная, где были похищены бюджетные средства в размере около 8 миллиона рублей. Бывший чиновник подписал акты выполненных работ, после чего дорога стала разваливаться на глазах у изумленных горожан. После отставки бывший мэр города вернулся на свою родину в село Моисеево и стал работать в сельской администрации. После того, как новоизбранная глава поселения сразу после выборов отказалась от своей должности, Сергей Лесниченко стал и.о. главы поселения. 
В настоящее время он проходит подсудимым по уголовному делу, которое рассматривается в районном суде с мая прошлого года и переносилось уже более десятка раз по разным причинам. Последние несколько заседаний не состоялись из-за болезни подсудимого. Предпоследнее отменили из-за необходимости истребования новых доказательство. Следующее должно состояться сегодня, 14 января. 
При этом в конце 2024 года был вынесен первый приговор одному из фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве дороги. Подрядчик получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.01.2025 14:46
Общество 14.01.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 14:01
Общество 14.01.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:35
Общество 14.01.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:20
Общество 14.01.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:12
Общество 14.01.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:54
Общество 14.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:50
Общество 14.01.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:34
Общество 14.01.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:10
Общество 14.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:09
Общество 14.01.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:06
Общество 14.01.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 09:48
Общество 14.01.2025 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.01.2025 08:08
Общество 14.01.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 20:53
Общество 13.01.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2025 19:24
Общество 13.01.2025 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:46
Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников вернуть транспорт в ПетропавловкуСмотреть фотографии
14:21
Устроившего месть с огоньком волгоградца задержали оперативники МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В Волгограде на видео сняли самую «обнимательную» собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
Доверят поднять село: ветеранам СВО пообещали по 7 млн рублей на развитие агробизнесаСмотреть фотографии
13:20
В Михайловке отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:12
«Осторожность никто не отменял»: в МЧС России провели рейд на осаждённой рыбаками КамышинкеСмотреть фотографии
13:02
Подсудимый глава поселения Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
11:54
Ферму с «цифровыми» буренками показали Андрею БочаровуСмотреть фотографии
11:50
В Госдуме предложили делиться доходами от газа и нефти с россиянамиСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде бизнесмен «инвестировал» в мошенников 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде осудили дагестанца за попытку оформить за взятку фиктивную инвалидностьСмотреть фотографии
11:10
Росприроднадзор выдал экологические разрешения волгоградскому «КАУСТИКу»Смотреть фотографии
11:09
Волгоградские щи оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде УК наказали за залитый после пожара дом ЖК «Бейкер-Стрит»Смотреть фотографии
10:35
В Котельниково Волгоградской области сгорела пенсионерка в деревянном домеСмотреть фотографии
10:13
Медики рассказали о состоянии малыша после жуткого ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:58
Чиновники услугами не торгуют: власти погрузили хутор Ляпичев в канализационный коллапсСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Новая спецтехника пополнила парк волгоградских коммунальщиковСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области погиб водитель «Нивы» после столкновения с ЛЭПСмотреть фотографии
09:37
45 из 100 тысяч волгоградцев заболевают раком толстой кишкиСмотреть фотографии
09:32
В Саратове из-за атаки БПЛА отменили занятия в школахСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом под Старый новый год женщина вонзила нож в подругуСмотреть фотографии
08:08
Волгоградцам пообещали снег на исходе рабочей неделиСмотреть фотографии
07:07
Российские ученые установили: депрессия может передаваться по наследствуСмотреть фотографии
06:03
СК разберется в обмане семьи участника Бахмутской мясорубки из ВолжскогоСмотреть фотографии
21:41
Поезд насмерть сбил подростка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Волгоградцы «съели» бюджет города в кафе и ресторанахСмотреть фотографии
20:53
Крещенские купания начали отменять в Волгоградской области из-за аномальной погодыСмотреть фотографии
20:24
Волгоградец по решению суда отдаст государству свою иномаркуСмотреть фотографии
20:01
Пенсионерка заживо сгорела накануне Старого Нового года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 