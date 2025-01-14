Момент наезда на подростка в Новоаннинском попал на запись видеокамеры





В городе Новоаниннском Волгоградской области «УАЗ» 14 января сбил на дороге 14-летнего мальчика. Момент наезда на подростка, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, попал на запись камеры дорожного наблюдения.

По информации пресс-службы ГУ МВД, ДТП произошло около 12.00 напротив дома №121 по ул. Рабочая.





Судя по кадрам, мальчик выскочил на дорогу прямо перед двигавшимся на него автомобилем в неположенном месте.

– В результате ДТП подросток доставлен в больницу, – сообщают в полиции. Здесь также уточнили, что ДТП произошло по вине родителей и, возможно, педагогов, так как мальчик днем должен был находиться на уроках.

– В рамках полномочий сотрудниками полиции будут приняты меры реагирования по данному факту, – уточняют в главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области