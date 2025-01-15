Улицу в Серафимовиче назовут в честь святой Арсении Усть-Медведицкой

В честь преподобной Арсении Усть-Медведицкой, которая прославлена в лике местночтимых святых Волгоградской митрополии, назовут улицу в Серафимовиче. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Усть-Медведицкую газету.

По данным издания, граждане города Серафимовича по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея и настоятельницы Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря игуменьи Георгии обратились к главе городского поселения Татьяне Киселевой с предложением рассмотреть вопрос о переименовании улицы Преображенской в улицу имени преподобной игуменьи Арсении.

- В знак признания Русской православной церковью заслуг местночтимой святой Волгоградской епархии игуменьи Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря матушки Арсении за дела земные, учитывая ее огромный вклад в православно-духовное, нравственное, патриотическое воспитание населения, в чем сегодня наше общество особенно нуждается, обращение граждан города Серафимовича было удовлетворено, - сообщает Усть-Медведицкая газета.

Улица Преображенская как раз ведет к Усть-Медведицкому Спасо-Преображенскому монастырю, настоятельницей которого была преподобная Арсения. Священный синод Русской православной церкви 21 октября 2016 года причислил игуменью Арсению (Себрякову), настоятельницу Усть-Медведицкой обители, к лику святых для местного почитания в Волгоградской митрополии.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU