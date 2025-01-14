Происшествия

На набережной в Волгограде смертельно ранили лебедя

Происшествия 14.01.2025 21:37
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14.01.2025 21:37


Молодого лебедя смертельно ранили в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в центре реабилитации «Птичий остров», истекающую кровью птицу местные жители нашли на набережной и привезли в центр реабилитации «Птичий остров».
Однако спасти птицу не удалось. Через несколько часов лебедь умер.  
- Вскрытие подтвердило страшную версию!!! Маленького лебедя хладнокровно расстреляли дробью!!! Стреляли сзади. Видны пулевые отверстия. Поражены также внутренние органы. Было в том числе и внутреннее кровотечение. Дробь была крупной, отверстия большие, - рассказали потрясенные зоозащитники.
На произошедшее с гневом отреагировали подписчики «Птичьего острова». Люди потрясены жестокостью тех, кто стрелял в лебедя. «Упырь» и «нелюдь» - так называют убийцу этой прекрасной птицы волгоградцы. И выразили надежду, что к негодяю обязательно прилетит бумеранг с ответкой.
Скриншот видео «Птичьего острова» VK.com

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