На набережной в Волгограде смертельно ранили лебедя

- Вскрытие подтвердило страшную версию!!! Маленького лебедя хладнокровно расстреляли дробью!!! Стреляли сзади. Видны пулевые отверстия. Поражены также внутренние органы. Было в том числе и внутреннее кровотечение. Дробь была крупной, отверстия большие, - рассказали потрясенные зоозащитники.
На произошедшее с гневом отреагировали подписчики «Птичьего острова». Люди потрясены жестокостью тех, кто стрелял в лебедя. «Упырь» и «нелюдь» - так называют убийцу этой прекрасной птицы волгоградцы. И выразили надежду, что к негодяю обязательно прилетит бумеранг с ответкой.
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