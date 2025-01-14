Доверят поднять село: ветеранам СВО пообещали по 7 млн рублей на развитие агробизнеса





С 1 января 2025 года в России появился новый механизм поддержки ветеранов СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», уволенные в запас бойцы теперь могут рассчитывать на помощь государства в организации собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства. Для этого федеральный центр утвердил грантовую программу, предусматривающую выплату «подъёмных» в размере до 7 млн рублей.

Грант «Агромотиватор» разработан в двух вариантах. Ветераны, желающие заняться разведением крупного рогатого скота для производства мяса и молочной продукции, смогут рассчитывать на субсидию до 7 млн рублей. Реализацию бизнес-проектов по всем другим направлениям государство готово поддержать дотацией в размере до 5 млн рублей.

Отметим, мерами государственной поддержки на открытие агробизнеса смогут воспользоваться не все желающие, а лишь те уволенные в запас бойцы, которые защитят проект развития собственного предприятия в специальных комиссиях. Последние должны скоро начать работать на базе комитетов сельского хозяйства региональных администраций.