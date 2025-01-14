Житель Волгоградской области лишился автомобиля, потому что не хотел оплачивать 652 штрафа ГИБДД. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, проживающий в Среднеахтубинском районе мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Однако, несмотря на возбуждение исполнительных производств, он не погасил задолженность. Сумма долга превысила 2 миллиона рублей. Мужчина также должен был выплатить более 600 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

Однако автолюбитель не только держал свою карточку пустой, чтобы деньги автоматически не списались, но и прятал свою Skoda Octavia. А потом выставил ее на продажу. Однако бдительный сотрудник УФССП, обнаружив, что разыскиваемый автомобиль продается, договорился о встрече с владельцем, куда приехал с коллегами и понятыми.

После составления акта описи и ареста имущества автомобиль был направлен на спецстоянку. В настоящее время сотрудники органа принудительного исполнения готовят его к продаже для погашения долга.

Фото УФСПП по Волгоградской области