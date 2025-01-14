Росприроднадзор выдал экологические разрешения волгоградскому «КАУСТИКу»





Волгоградский производитель получил государственные комплексные экологические разрешения на деятельность. Они подтверждают, что предприятие выполняет все необходимые нормы по охране окружающей среды, а производство химических продуктов безопасно для экологии.

Разрешение оформляется по заявке, которую подают в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора через Государственную информационную систему промышленности. Нормативный документ содержит весь перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия, при соблюдении которых обеспечивается экологическая безопасность хозяйственной деятельности.

При рассмотрении заявки волгоградского «КАУСТИКа» Росприроднадзор оценил соответствие технологических процессов и оборудования, применяемых на заводе, наилучшим доступным технологиям. Сегодня они применяются на предприятии при производстве практически всех видов продукции, в том числе, жидкой и гранулированной каустической соды, соляной кислоты, гипохлорита натрия, ПВХ, бишофита, оксида и гидроксида магния и хлорпарафинов. На все эти производства в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» и выданы комплексные экологические разрешения сроком действия на семь лет.