Гриппом А и В начали заражаться волгоградцы

Волгоградцев отправляют на больничный в основном вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус.
Здравоохранение 14.01.2025 20:05
0
14.01.2025 20:05
Волгоградцев отправляют на больничный в основном вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус.
В Волгоградской области в первые две недели 2025 года помимо гриппа А у жителей стали фиксироваться случаи заболевания гриппом В. При этом гриппующих волгоградцев становится больше. Такие данные обнародовали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, передает ИА «Высота 102».В то же время в регионе регистрировалась низкая обращаемость за медицинской помощью по поводу ОРВИ – в 1,4 раза меньше, чем в последних числах декабря прошлого года. Количество случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 9%.
Волгоградцев отправляют на больничный в основном вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус.
45 из 100 тысяч волгоградцев заболевают раком толстой кишки14.01.2025 09:37
Здравоохранение 14.01.2025 09:37
В новогодние каникулы 26 волгоградцев заразились COVID-1907.01.2025 13:02
Здравоохранение 07.01.2025 13:02
Вертолеты санавиации доставили в Волгоград 77 детей04.01.2025 18:50
Здравоохранение 04.01.2025 18:50
Первый случай «свиного» гриппа зафиксировали в Волгоградской области24.12.2024 14:34
Здравоохранение 24.12.2024 14:34
Врачи через прокол в бедре добрались до сердца волгоградки, страдающей опасной патологией23.12.2024 21:23
Здравоохранение 23.12.2024 21:23
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области17.12.2024 14:38
Здравоохранение 17.12.2024 14:38
Пять последствий ОРВИ назвали в волгоградском РПН17.12.2024 12:53
Здравоохранение 17.12.2024 12:53
В Минздраве пообещали бесплатно лечить пациентов новой вакциной от рака14.12.2024 19:30
Здравоохранение 14.12.2024 19:30
Волгоградский РПН заметил рост заболеваемости ОРВИ и COVID-1911.12.2024 08:26
Здравоохранение 11.12.2024 08:26
«Зачастую результат лечения превосходит ожидания»: волгоградца номинировали на звание лучшего онколога страны07.12.2024 15:36
Здравоохранение 07.12.2024 15:36
Заболеваемость COVID-19 рухнула в Волгоградской области03.12.2024 10:59
Здравоохранение 03.12.2024 10:59
Медик из ЛНР стал зампредседателя волгоградского облкомздрава02.12.2024 15:41
Здравоохранение 02.12.2024 15:41
В России зафиксирован рост заболеваемости опасным видом пневмонии01.12.2024 13:56
Здравоохранение 01.12.2024 13:56
Волгоградские врачи 21 минуту заводили сердце пациента и спасли его27.11.2024 12:41
Здравоохранение 27.11.2024 12:41
Волгоградские врачи спасли переставшего дышать младенца24.11.2024 09:10
Здравоохранение 24.11.2024 09:10