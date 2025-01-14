Здравоохранение

Гриппом А и В начали заражаться волгоградцы

Здравоохранение 14.01.2025 20:05
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14.01.2025 20:05


В Волгоградской области в первые две недели 2025 года помимо гриппа А  у жителей стали фиксироваться случаи заболевания гриппом В. При этом гриппующих волгоградцев становится больше. Такие данные обнародовали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, передает ИА «Высота 102».
В то же время в регионе регистрировалась низкая обращаемость за медицинской помощью по поводу ОРВИ – в 1,4 раза меньше, чем в последних числах декабря прошлого года. Количество случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 9%.
Волгоградцев отправляют на больничный в основном вирусы негриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус.


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