Спорт

Футболисты «Ротора» перед Турцией проверили здоровье

Спорт 14.01.2025 20:48
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14.01.2025 20:48


Футболисты «Ротора» 13 и 14 января двумя группами прошли углубленный медицинский осмотр после выхода из отпуска. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, обследовался вместе со всеми игроками и Владислав Тюрин, попавший в больницу после полученной серьезной травмы спины в матче 21-го тура Первой лиги с ярославским «Шинником» 1 декабря. 
Тюрин перед сегодняшним медосмотром записал видеообращение к болельщикам и поблагодарил фанатов за добрые слова в период восстановления.  
- Дорогие друзья! Всем привет. Я читаю ваши комментарии. Спасибо за поддержку! Не переживайте, я потихоньку начинаю возвращаться в строй. Еще раз спасибо. Проходим медкомиссию и сегодня уже едем на тренировку. Следите за нами на сборах в группе «Ротора», — заявил 24-летний полузащитник. 
Новый тренер «Ротора» по общей физической подготовке Сергей Толстых в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от прихода в команду.  
- Город еще, к сожалению, посмотреть не успел. Совсем времени не было. Много работы на первом сборе. Впечатления только самые положительные. Очень рад присоединиться к волгоградскому «Ротору». Здесь очень много болельщиков ходит, которые любят футбол. Надеюсь, мы хорошо подготовимся на этих тренировочных сборах и будем радовать уже в сезоне, - заявил специалист.
Кроме того, Толстых рассказал о плане работы с футболистами на первом этапе подготовки, который сине-голубые проведут в Волгограде до 18 января, а 21 января отправятся в Турцию на второй и третий сборы
- Первый сбор в основном носит втягивающий характер. Планируется достаточно много аэробной работы, которую будем чередовать с силовой работой. Задача — привести все кондиции в оптимальное состояние, чтобы в Турции заниматься более серьезной специфической работой. Ребята после длинного отпуска подошли в абсолютно нормальном состоянии. У нас нет каких-то больших отклонений. Футболистами доволен, будем работать. Всех приведем в оптимальное физическое состояние к турецкому сбору. Со своей стороны приложу все усилия и знания, которые у меня есть. Будем отдаваться на максимум. Еще раз повторюсь, что очень рад попасть в «Ротор». Постараемся максимально оправдать все ожидания болельщиков и добиться как можно больше побед и самых высоких результатов, -  подчеркнул тренер по ОФП.
Фото: СК «Ротор»/vk.com

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