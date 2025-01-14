



В Волгограде экстренную посадку совершил борт авиакомпании «Азимут» из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Информацию о происшествии, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал телеграм-канал Aviaincident.

Согласно данным, 14 января самолет совершал перелет из Минеральных вод в Минск.

- В 02:25 по московскому времени по электронной почте от начальника смены ЦПИВП Ростовского РегЦ ЕС ОрВД поступило сообщение о больном пассажире на борту и решения ухода на незапланированный аэродром Волгоград (Гумрак), - сообщает Telegram-канал.

Известно, что самолет в конечном итоге завершил прерванный рейс на шесть часов позже намеченного.