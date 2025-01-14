В Волгограде скоропостижно скончался судья Алексей Гриценко





В Волгограде на 56-ом году жизни скоропостижно скончался судья Красноармейского районного суда Алексей Гриценко. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, о смерти служителя Фемиды стало известно 13 января.

- Судебной системе Алексей Валентинович отдал более двух десятилетий своей профессиональной деятельности. Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования его семье. За годы работы Алексей Валентинович зарекомендовал себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег, - говорится в сообщении пресс-службы.

Алексей Гриценко родился 22 февраля 1968 года в Волгограде. После окончания ВолГУ по специальности «Правоведение» в 1992 году начал свою карьеру в надзорном ведомстве, где прошел путь от стажера до старшего помощника прокурора.

В 2002 году был назначен мировым судьей одного из участков Волгоградской области, а в 2011 году указом президента - судьей Красноармейского районного суда, где проработал до сегодняшних дней.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / t.me