В России утвердили программу бесплатной медпомощи до 2027 года





Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы. Как сообщает V102.RU, об этом говорится на сайте кабмина.

– Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, – говорится в сообщении.

Так, финансовое обеспечение программы в рамках обязательного медстрахования было увеличено более чем на 500 млрд. рублей - 16,5%. Данная мера, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит нарастить объемы предоставляемой медпомощи и индексировать ее стоимость.

В программу также было включено санаторно-курортное лечение. В рамках проекта у россиян будет возможность пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.

У жителей отдаленных населенных пунктов теперь есть возможность организации стационаров на дому с предоставлением лекарств. За это будут отвечать врачи медучреждений, прикрепленных к пациентам.

– У нас возможность такая была и ранее, но она не использовалась в достаточной мере. Поэтому данный порядок сейчас уточнен, особенно для тех граждан, которые проживают в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах, на сельских территориях, когда нет возможности доехать до ближайшей медицинской организации. В таких случаях медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий дано право предоставлять пациентам необходимые лекарственные препараты и проводить медицинские процедуры на дому, но, как вы сказали, под соответствующим контролем, – уточнила Голикова.