Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников вернуть транспорт в Петропавловку





В Волгоградской области чиновников заставили вернуть транспортное сообщение между Дубовкой и селом Петропавловка. Как сообщает ИА «Высота 102», осенью 2024 года власти приняли решение закрыть автобусный маршрут, связывающий населённый пункт с районным центром, где сосредоточена основная социальная инфраструктура. При этом они разделены друг от друга расстоянием порядка 70 километров.

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Контролирующий орган напомнил властям, что создание условий для предоставления транспортных услуг – прямая обязанность муниципальных чиновников.

- По итогам проверки прокуратурой Дубовского района Волгоградской области в адрес главы администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении нарушений законодательства о транспортном обслуживании населения, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, по информации надзорного ведомства, транспортное обслуживание села Петропавловка было возобновлено.

Фото из архива ИА «Высота 102»