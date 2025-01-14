Происшествия

Устроившего месть с огоньком волгоградца задержали оперативники МВД

Происшествия 14.01.2025 14:21
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14.01.2025 14:21


Сотрудникам полиции Волгограда удалось установить личность человека, по вине которого 4 января в Краснооктябрьском районе сгорели три автомобиля «Газель Next». Не став отрицать своей вины, мужчина пояснил и мотив совершенного преступления.



 В ходе осмотра места происшествия экспертами-криминалистами было установлено, что причиной возгорания явился поджог. Следователем было возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Отрабатывая различные версии и проверяя лиц, возможно причастных к совершению поджога, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Поджигателем оказался 41-летний местный житель. Ранее, как выяснилось он работал в организации, в автопарк которой и входили сожженные дотла фургоны. 

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, желая досадить бывшему работодателю за увольнение, находясь в алкогольном опьянении, пробрался ночью на базу к месту парковки автомобилей, где облил капот одной из машин бензином и поджег, – сообщают в полиции. – Огонь перекинулся на рядом припаркованные грузовики. 

Размер ущерба пока не сообщается. А вот предусмотренное за совершенный поджог наказание уже описано в УК РФ – мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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