В Михайловке отменили крещенские купания

Еще в одном муниципалитете Волгоградской области отменили крещенские купания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на газету «Призыв», такое решение было принято на заседании оперативного штаба Михайловского муниципального округа, которое состоялось сегодня, 14 января.

Основной причиной для такого решения стали сложившиеся неблагоприятные погодные условия, в частности, тонкий лед на водных объектах округа.

Напомним, накануне об отмене крещенских купаний заявили власти Фролово. При этом в Волжском подготовят всего одну крещенскую купель. Не отказались от традиционного массового обряда и в Котово. Здесь купания организуют на местном пруду.

Будут ли подготовлены купели для жителей Волгограда, в мэрии на сегодня не сообщали. А в администрации Волгоградской области обещают озвучить информацию лишь накануне Крещения – в пятницу, 17 января.

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