Общество

В Волгограде УК наказали за залитый после пожара дом ЖК «Бейкер-Стрит»

Общество 14.01.2025 11:06
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14.01.2025 11:06


ООО УК «7 Ветров» заплатит штраф в размере 125 тысяч рублей за страдания жильцов горевшего в 2023 году дома в ЖК «Бейкер Стрит». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, управляющую компанию наказали за нарушение лицензионных требований по содержанию дома №91 по ул. Шекснинская, где в сентябре позапрошлого года произошел пожар на крыше, в результате которого полностью выгорела одна квартира, еще трем соседним был причинен ущерб. 
После пожара коммунальщики закрыли часть сгоревшей крыши армированной пленкой, однако она стала протекать. При этом жильцы жаловались на протечки, но в управляющей компании не принимали мер для их устранения. 
Госжилинспекция оштрафовала УК «7 ветров» на 125 тысяч рублей, но коммунальщики не согласились с этим  и обжаловали штраф в Арбитражном суде Волгоградской области, правда, безуспешно. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу УК – без удовлетворения. 
 

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